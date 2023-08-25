Средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ около 13:00 мск пытались ударить БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, но атака была пресечена.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сегодня военное ведомство сообщило об уничтожении украинского дрона самолетного типа над Калужской областью. Ночью была пресечена атака 42 украинских беспилотников на Крым. Девять БПЛА уничтожены, еще 33 подавлены средствами РЭБ.

Москва, Наталья Петрова

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