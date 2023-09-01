ПВО уничтожила украинский дрон под Белгородом

Система противоздушной обороны сработала над Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, уничтожен беспилотник самолетного типа.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал глава области в Telegram.

Позднее Минобороны подтвердило данную информацию. По информации ведомства, беспилотник ВСУ был сбит в районе 07:30 мск.

Ранее утром 1 сентября ПВО уничтожила рядом с подмосковными Люберцами летевший на Москву украинский дрон.

Также сегодня киевский режим атаковал БПЛА город Курчатов Курской области, где находится Курская АЭС. По уточненным данным губернатора региона Романа Старовойта, подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, в результате атаки незначительно поврежден фасад. Обошлось без пострадавших. «Падение второго БПЛА не подтверждено – пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один», – уточнил глава области. Ранее сообщалось, что Курчатов атаковали два беспилотника.

Белгород, Наталья Петрова

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