В Подмосковье уничтожен беспилотник, летевший на Москву

В Раменском городском округе Московской области в ночь на четверг, 7 сентября, силами ПВО пресечена атака беспилотника на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин.

«Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», – написал градоначальник в своем телеграм-канале, добавив, что на месте происшествия работают экстренные службы.

По информации СМИ, обломки БПЛА упали в районе улицы Десантной. В одном из жилых домов на Десантной улице выбило окна на нескольких этажах, сообщает телеграм-канал Shot.

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ночью вводились ограничения полетов. Сейчас аэрогавани работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

Позднее Минобороны России подтвердило новую попытку киевского режима атаковать объекты на территории России беспилотниками. Около трех часов ночи средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над Раменским районом Московской области, отметили в ведомстве. Еще два дрона, по информации Минобороны, сбиты над территорией Ростовской области. Один из уничтоженных беспилотников упал в центре Ростова-на-Дону. В результате происшествия повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался.

Еще три украинских дрона ранним утром были сбиты над Брянском. При атаке БПЛА повреждено здание железнодорожного вокзала.

Москва, Наталья Петрова

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