В Волгоградской области перехватили беспилотник

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о перехвате беспилотника над территорией региона. Пострадавших и последствий на земле нет, уточнил он.

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», – приводятся слова Бочарова в официальном телеграм-канале областной администрации.

Ранее новостные телеграм-каналы сообщали о перехвате дрона над Городищенском районом Волгоградской области в ночь на четверг, 7 сентября. Отмечалось, что вероятной целью был военный объект.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 7 сентября были пресечены атаки украинских БПЛА в Московской, Ростовской и Брянской областях.

Волгоград, Наталья Петрова

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