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Вторник, 19 сентября 2023, 09:00 мск

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В США арестовали россиянина за покупку электроники в обход санкций

В США предъявили обвинения россиянину Максиму Марченко. Его считают причастным к закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения в обход санкций. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

По данным прокуратуры, Марченко использовал сеть подставных компаний в Гонконге, где он сам проживает. В преступной схеме были задействованы два сообщника. Конечными потребителями назывались другие страны, а товар отправлялся в Россию.

В общей сложности в период с мая 2022 года по август 2023 года подставные компании Марченко перевели в Соединенные Штаты более 1,6 млн долларов в поддержку усилий закупочной сети по контрабанде OLED-микродисплеев в Россию. Эти и другие санкционные товары использовались для выпуска оптических прицелов, приборов ночного видения и другой техники.

Россиянину предъявили обвинения по семи пунктам, среди которых контрабанда и мошенничество. Ему грозит более 50 лет лишения свободы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Санкции против России, США,