В Башкирии полицейские ликвидировали нарколабораторию и раскрыли убийство

В Уфе полицейские ликвидировали нарколабораторию и раскрыли убийство. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Лабораторию по изготовлению наркотических веществ организовали два брата из города Ишимбая. «Оборудование и прекурсоры они получали с помощью тайников-закладок от анонимного куратора, с которым познакомились по объявлению в Интернете. Изготовленные вещества также сбывали бесконтактным способом», – говорится в сообщении.

В ходе обысков были изъяты более 5,5 кг мефедрона, а также материалы и оборудование для производства наркотика. «Кроме того, в гараже были обнаружены два автомата, переделанные из охолощенного оружия для стрельбы боевыми патронами, а также большое количество боеприпасов», – добавила Волк.

Полицейские выяснили, что один из подозреваемых оказался причастен к убийству, совершенному в мае 2023 года. Фигурант сам признался, что незаконно купил оружие и решил его опробовать в лесу. «Случайным свидетелем стрельбы стал местный житель, которого злоумышленник застрелил, а пистолет выбросил», – сообщили в МВД.

В результате были возбуждены несколько дел об убийстве и незаконном сбыте наркотических веществ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия.

Уфа, Зоя Осколкова

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