20 человек погибли при взрыве бензохранилища в Карабахе

Минздрав Нагорного Карабаха подтвердил гибель 20 человек при взрыве на складе с топливом рядом с трассой Степанакерт – Аскеран. По данным ведомства, 290 пострадавших госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, из них семеро скончались в больнице, тела 13 погибших не опознаны.

В минздраве уточнили, что десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Много людей считаются пропавшими без вести, добавили в ведомстве.

Группа врачей из Еревана на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим. По данным министерства, в центральной клинической больнице Степанакерта пациентов готовят к эвакуации, передает «Интерфакс».

Как сообщает Минобороны России, врачи российского миротворческого контингента (РМК) оказывают медицинскую помощь пострадавшим при взрыве бензохранилища жителям Карабаха.

По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. «Всем нуждающимся и пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме – выполнена первичная хирургической обработка ран, выполняется анестезиологическое или реанимационное пособие. На данный момент решается тактика дальнейшего лечения», – рассказал Суслов.

Москва, Наталья Петрова

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