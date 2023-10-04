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Среда, 4 октября 2023, 08:57 мск

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В Алтайском крае террорист собирался взорвать здание мэрии

В Алтайском крае задержали мужчину, который планировал взорвать здание городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным спецслужбы, уроженец Челябинской области вступил за рубежом в состав террористического формирования и приехал на Алтай, чтобы совершить теракт в городе Рубцовске. Отмечается, что он действовал по указанию куратора запрещенной проукраинской террористической организации.

При подготовке к теракту мужчину задержали оперативники ФСБ. В ходе обыска были найдены детали для изготовления бомбы, а также взрывчатка массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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