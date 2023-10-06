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Пятница, 6 октября 2023, 10:42 мск

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В Гималаях эвакуируют трех туристок из России

В Индии трех гражданок России эвакуируют из зоны подтопление с помощью вертолета. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

Наводнение произошло в северо-восточном штате Сикким в Гималаях. Из-за продолжительных ливней произошел подъем уровня воды в районе ледникового озера Лхонак. Также была сброшена вода с ГЭС на реке Тиста.

Жертвами ЧП стали несколько десятков человек, проводится операция по поиску пропавших без вести. Спасательные работы затруднены из-за продолжающихся дождей.

Эвакуацией россиянок занимаются военные силы Индии, передает ТАСС. Планируется, что туристок вывезут на вертолетные площадки Mangan Helipad или Libing Army Helipad. Откуда их отправят в город Гангток.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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