В Швеции признали связь между сожжением Корана и убийством своих граждан в Бельгии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал связь между акциями с сожжением Корана в своей стране и убийством двух шведских граждан в Брюсселе.

Власти Швеции в августе подняли уровень террористической угрозы внутри страны после угроз со стороны исламских экстремистов. Убийство двух шведов показало, что для подобной меры были основания. Премьер заявил, что сожжение Корана было неуместным, хотя и соответствовало положениям шведской Конституции.

«Не все, что законно, уместно. То, что вы делаете в Швеции, может иметь последствия в других местах. Теперь мы с пугающей ясностью знаем, что для всех опасений были основания», – приводит слова Кристерссона AP.

Шведская полиция несколько раз согласовывала акции, во время которых сжигали Коран. Чиновники заявляли, что любые мероприятия, не несущие прямой угрозы беспорядков, – проявление свободы слова. Теперь правительство решает, может ли полиция отказывать в согласовании подобных акций из соображений безопасности.

Два шведских болельщика были убиты перед футбольным матчем Евро-2024 в Брюсселе, еще один человек был ранен. Подозреваемый успел убежать, но его нашли через несколько часов, и полицейские его застрелили. Установлено, что подозреваемый несколько раз бывал в Швеции, но благодаря открытым границам внутри Евросоюза приехал в Бельгию.

Премьер Кристерссон назвал произошедшее терактом, поскольку нападение произошло только по той причине, что погибшие были гражданами Швеции. Подозреваемый был родом из Туниса и на родине имел судимость за терроризм. Полиция выясняет, как и где он достал оружие.

Демонстративное сожжение Корана вызвало волну возмущения в мусульманских странах. В июне демонстранты штурмовали посольство Швеции в Ираке, а иракские власти разорвали дипломатические отношения со Швецией.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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