Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде

Протестующие захватили и подожгли посольство Швеции в Багдаде после разрешения шведских властей сжечь еще один Коран. МИД Швеции сообщил, что сотрудники дипмиссии находятся в безопасности.

Рано утром 20 июля в центре иракской столицы собрались сотни людей, недовольных разрешением шведских властей провести очередную акцию сожжения Корана в Швеции. Протестующие взобрались на стены шведского посольства, потеснили службу безопасности вглубь здания и ворвались внутрь. Потом здание посольства подожгли. После этого большинство протестующих разошлось по домам, передает Aljazeera.

МИД Швеции сообщил, что все его сотрудники в Багдадской дипмиссии находятся в безопасности. Министерство осудило нападение на посольство и напомнило властям Ирака о необходимости защищать дипломатическое миссии.

Власти Ирака также осудили агрессивный захват шведского посольства. Иракский МИД заверил, что правительство уже поручило органам безопасности найти зачинщиков и привлечь их к ответственности.

Накануне полиция Швеции разрешила провести 20 июля акцию протеста у посольства Ирака в Стокгольме. Участвовать должны два активиста, которые в конце июня уже сожгли Коран. На этот раз планируется сжечь и флаг Ирака.

Багдад, Наталья Рязанова

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