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Среда, 18 октября 2023, 10:02 мск

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Министр нацбезопасности Израиля: в Газу следует послать сотни тонн взрывчатки, а не гумпомощь

Скриншот видео Al Jazeera

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил против предоставления любой гуманитарной помощи сектору Газа до тех пор, пока находящиеся в заложников у боевиков палестинской группировки ХАМАС израильтяне не будут возвращены домой.

«Пока ХАМАС не освободит удерживаемых им пленников, единственное, что следует отправить в Газу, – это сотни тонн взрывчатки от ВВС, ни единого грамма гуманитарной помощи», – сказал Бен-Гвир, чьи слова приводит издание Ynet.

Напомним, 7 октября базирующаяся в секторе Газе палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на объекты ЦАХАЛ и еврейские поселения на юге Израиля. Атаки сопровождались массированными ракетными обстрелами израильской территории. В ответ израильская армия начала военную операцию против ХАМАС. Также Израиль объявил полную блокаду сектора Газа и потребовал от 1,1 млн жителей северной части анклава эвакуироваться на юг в короткие сроки.

Блокаду анклава осудила ООН, заявив, что такие действия запрещены международным правом. В организации призвали открыть в сектор Газа быстрый доступ гуманитарной помощи и потребовали от ХАМАС освободить заложников без предварительных условий. В палестинской радикальной группировке заявляли, что готовы отпустить заложников, если Израиль прекратит авиаудары по сектору Газа.

Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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