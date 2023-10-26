В Японии двух граждан РФ осудят за перевозку наркотиков

В Японии гражданам России грозит тюрьма за провоз запрещенных веществ. Об этом сообщил вице-консул РФ в Ниигате Алексей Криворучко.

В сентябре японские таможенник проверили груз, прибывший из Мексики. Оказалось, что в оборудовании было спрятано 113 килограммов запрещенных веществ. Предположительно, речь идет о метамфетамине в кристаллах.

Правоохранительные органы задержали троих россиян и украинца, которые могли быть причастны к поставке. Затем одного гражданина России отпустили без предъявления обвинения, пишет РИА «Новости».

Дипломаты посетили задержанных россиян, проблем со здоровьем у них нет, им назначили адвоката, который окажет всю необходимую правовую поддержку. В Японии провоз запрещенных веществ является очень серьезным преступлением, россиянам грозят длительные сроки заключения.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»