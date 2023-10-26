российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 02:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Японии двух граждан РФ осудят за перевозку наркотиков

В Японии гражданам России грозит тюрьма за провоз запрещенных веществ. Об этом сообщил вице-консул РФ в Ниигате Алексей Криворучко.

В сентябре японские таможенник проверили груз, прибывший из Мексики. Оказалось, что в оборудовании было спрятано 113 килограммов запрещенных веществ. Предположительно, речь идет о метамфетамине в кристаллах.

Правоохранительные органы задержали троих россиян и украинца, которые могли быть причастны к поставке. Затем одного гражданина России отпустили без предъявления обвинения, пишет РИА «Новости».

Дипломаты посетили задержанных россиян, проблем со здоровьем у них нет, им назначили адвоката, который окажет всю необходимую правовую поддержку. В Японии провоз запрещенных веществ является очень серьезным преступлением, россиянам грозят длительные сроки заключения.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

Житель Алтайского края едва не умер из-за галлюциногенных грибов, которые сам вырастил / В Испании раскрыли крупнейшую сеть контрабанды кокаина / В Орловской области в нарколаборатории изъяли 30 тысяч доз мефедрона / В Башкирии полицейские ликвидировали нарколабораторию и раскрыли убийство / В Ленобласти мужчина перевозил в строительных мешках более 120 кг наркотиков / Житель Хабаровского края вырастил у себя на даче 339 кустов конопли якобы в лечебных целях / В МВД раскрыли детали обнаружения 270 кг героина в Подмосковье / В Ленобласти задержали рекордную партию наркотиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,