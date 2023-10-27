Росэнергоатом: Курская АЭС работает штатно после атаки трех дронов ВСУ

В департаменте коммуникаций Росэнергоатома подтвердили информацию о пресечении атаки трех украинских беспилотников на Курскую АЭС вечером 26 октября. «Пострадавших и разрушений нет», – заявили в пресс-службе, отметив, что атака на АЭС не повлияла на работу станции. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

«Курская АЭС работает в штатном режиме: энергоблоки №2, №3, №4 на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 – в режиме эксплуатации «без генерации», – отметили в Росэнергоатаме, добавив, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природных значений.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило о перехвате средствами ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа над территорией Курской области. Отмечалось, что один из дронов был нейтрализован в районе Курчатова.

Сегодня, 27 октября, ряд российских новостных телеграм-каналов сообщили, что Курскую АЭС безуспешно пытались атаковать три дрона ВСУ. По их данным, один из перехваченных беспилотников упал и взорвался рядом со складом ядерных отходов.

Курск, Наталья Петрова

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