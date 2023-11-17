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Пятница, 17 ноября 2023, 15:18 мск

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Сибирские таможенники изъяли рекордную партию веществ для производства наркотиков

Сотрудники Сибирской оперативной таможни пресекли контрабанду веществ, используемых для производства синтетических наркотиков. Это крупнейшая партия запрещенных прекурсоров, выявленная таможенниками в 2023 году.

На складах в Кемеровской области сначала было обнаружено 944 кг прекурсоров наркотических средств. В ходе дальнейшего расследования на складском помещении в Новосибирской области было выявлено еще свыше 10,6 тонн.

«Таким образом, общая масса изъятых запрещенных веществ превысила 11,5 тонн. Экспертиза подтвердила, что данные составы могли быть использованы для производства синтетических наркотиков», – говорится в сообщении ФТС РФ.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».

«Всего по итогам девяти месяцев 2023 года таможенными органами самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 22 тонн наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Это почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – добавили в таможенной службе.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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