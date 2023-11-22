Жителя Омска приговорили к лишению свободы за «минирование» 900 объектов

В Омске вынесли приговор лжеминеру, который сообщил о якобы заложенных бомбах в сотнях объектов в России и Белоруссии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как установили спецслужбы, россиянин в период с марта по май 2021 года делал рассылку ложных террористических угроз в адрес 395 объектов 37 регионов России, а также 450 объектов в Белоруссии. Чтобы запутать следы, он использовал электронные почтовые адресы иностранных доменов.

Молодой человек признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. От его действий пострадала работа объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры.

«Советским районным судом г. Омска лицо, причастное к указанным преступлениям, осуждено и с учетом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорено к 2,5 годам лишения свободы и взысканию причиненного материального ущерба в размере 2,5 млн рублей», – сообщили в ФСБ.

Москва, Зоя Осколкова

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