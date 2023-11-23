Самолет МЧС вывезет в Россию еще 103 сограждан из Газы

Покинувшие сектор Газа россияне и члены их семей направились в аэропорт Каира для перелета в Москву. На борту самолета будут находиться 103 человека, сообщили в МЧС России.

«Еще 103 россиянина и члена их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву. Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира», – говорится в сообщении.

Оперативная группа МЧС России и дипломаты МИД РФ останутся в Египте для встречи очередной группы россиян у КПП «Рафах».

По данным МИД РФ, из сектора Газа удалось вывести 653 граждан России из около 900 обратившихся за помощью. МЧС перевезли в Россию 553 человек.

Ранее днем в аэропорту Эль-Ариш приземлился спецборт МЧС России с грузом продуктов, детского питания и средств гигиены для жителей сектора Газа. Это была 11-я партия гуманитарной помощи, отправленная Россией в Египет для перевозки в анклав. Всего доставлено 273 тонны гумпомощи.

Москва, Наталья Рязанова

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