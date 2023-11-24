В Башкирии ликвидировали нарколабораторию и изъяли полтонны реактивов

В Уфе полицейские обнаружили лабораторию по изготовления запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Республике Башкирия.

По данным полиции, преступники организовали подпольный цех, который производил до пяти килограммов синтетических наркотиков в месяц. Вещества распространяли через сеть закладок.

При этом злоумышленники орудовали не только в Башкирии, но и других регионах страны. В лаборатории изъяли 11,5 кг запрещенных веществ, а также полтонны химических реактивов.

Организаторов наркобизнеса задержали: один из них является гражданином другого государства, второй – из Новосибирска. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ.

Уфа, Зоя Осколкова

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