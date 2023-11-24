российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 ноября 2023, 11:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Башкирии ликвидировали нарколабораторию и изъяли полтонны реактивов

В Уфе полицейские обнаружили лабораторию по изготовления запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Республике Башкирия.

По данным полиции, преступники организовали подпольный цех, который производил до пяти килограммов синтетических наркотиков в месяц. Вещества распространяли через сеть закладок.

При этом злоумышленники орудовали не только в Башкирии, но и других регионах страны. В лаборатории изъяли 11,5 кг запрещенных веществ, а также полтонны химических реактивов.

Организаторов наркобизнеса задержали: один из них является гражданином другого государства, второй – из Новосибирска. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Ленобласти школьник попал в больницу с отравлением наркотиками / Сибирские таможенники изъяли рекордную партию веществ для производства наркотиков / Жителя Архангельска поймали с партией наркотиков в микроволновке / В Японии двух граждан РФ осудят за перевозку наркотиков / Житель Алтайского края едва не умер из-за галлюциногенных грибов, которые сам вырастил / В Испании раскрыли крупнейшую сеть контрабанды кокаина / В Орловской области в нарколаборатории изъяли 30 тысяч доз мефедрона / В Башкирии полицейские ликвидировали нарколабораторию и раскрыли убийство

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,