Экстренно севший на Сахалине Boeing повезет людей в Москву

Техники в Южно-Сахалинске готовят самолет авиакомпании «Аэрофлот» к обратному вылету в Москву. Утром Boeing 777 совершил аварийную посадку из-за неисправности.

Около 09:22 по местному времени в аэропорту Южно-Сахалинска объявили сигнал «Готовность» и отправили сообщение в областной главк МЧС. Прибывавший из Москвы самолет запросил аварийную посадку из-за неисправности.

На борту находились 408 пассажиров и 14 членов экипажа. Пассажирам не объявляли, что посадка будет экстренной. В результате никто из них не пострадал.

«В 09:34 (сах) самолет совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, без происшествий», – сообщили в МЧС. В аэропорту пояснили, что самолет сам покинул ВПП по рулежной дорожке, а позже его отбуксировали на стоянку.

Причиной аварийной посадки стал показатель давления в правой основной стойке шасси, который перестал отображаться на приборной панели пилота, передает astv.ru. «При осмотре специалистами выявлена техпричина, она устраняется», – заверили в пресс-службе аэропорта.

Прибывший из Москвы Boeing 777 должен был отправиться в обратный рейс в 11:50 по местному времени, но вылет задержали до 17:00, следует из данных онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска. В воздушной гавани сообщили, что самолет уже готовят к обратному вылету.

Ранее самолет с 201 пассажиром следовал из Новосибирска в Сочи, но совершил экстренную посадку в Челябинске. Женщине на борту стало плохо, и ей понадобилась срочная помощь медиков. Пассажира отправили в одну из городских больниц.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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