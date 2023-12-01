Атаковал дронами аэродром и подорвал ж/д: жителя Рязани задержали за теракты по заданию Киева

ФСБ задержала жителя Рязани, завербованного украинской военной разведкой, по подозрению в совершении терактов на объектах военной и транспортной инфраструктуры Рязанской области.

По данным следствия, в июле 35-летний мужчина, у которого есть двойное гражданство – России и Италии, атаковал военный аэродром «Дягилево» в Рязани с помощью БПЛА. В ноябре он подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе, что привело к сходу с рельсов 19 вагонов грузового поезда. О задержании подозреваемого сообщили центр общественных связей ФСБ и Следственный комитет.

По информации СК, на жителя Рязани вышли в ходе расследования уголовного дела о подрыве 11 ноября самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбное – Блокпост 204-й км в Рязанской области. Задержанный в ходе допроса признался, что в феврале этого года был завербован в Стамбуле сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в латвийском Екабпилсе при непосредственном участии спецслужб Латвии и в марте вернулся в Рязань.

Согласно данным ФСБ, 20 июля мужчина по заданию куратора из ГУР Украины изготовил взрывные устройства, снарядил ими четыре квадрокоптера и осуществил атаку на военный аэродром «Дягилево». «Также в целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти 11 ноября совершил подрыв железнодорожного полотна в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава, в результате которого произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов», – говорится в сообщении.

При обыске у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации с фото и видеоотчетами о совершенных им преступлениях.

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по уголовному делу о подрыве железнодорожного полотна, возбужденному по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ и избрана мера пресечения, сообщает СК.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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