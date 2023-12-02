Украинский дрон сбросил бомбу в курской деревне

Киевский режим дважды атаковал поселения в Курской области. В результате жители не пострадали, но повреждены автомобили и здание агропредприятия.
«В деревне Елизаветовке с БПЛА было сброшено взрывное устройство, повреждений нет. Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия. Повреждено два автомобиля», – написал губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.
Он заверил, что собственникам поврежденных автомобилей окажут помощь.
Ранее два приграничных населенных пункта Курской области остались без света после обстрела со стороны Украины. в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Курск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»