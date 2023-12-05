Туляка задержали за убийство годовалого сына

Житель Тулы стал фигурантом уголовного дела об убийстве малолетнего. По версии следствия, мужчина зарезал годовалого сына и пытался сбежать, но его поймали в поле за два километра от дома.

Тело мальчика нашли в квартире в Ленинском районе Тулы вечером 4 декабря. Ребенок умер от ножевого ранения, сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области. Отца мальчика объявили в розыск, и полиция нашла подозреваемого в поле.

По данным УМВД по региону, мужчина пытался убить себя незадолго до задержания. Подозреваемого отправили в больницу для оказания помощи, а после этого с ним начнут работать следователи.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства преступления.

Жительница ХМАО-Югры в пьяном состоянии била годовалого сына по голове, пока ребенок не умер. Подозреваемую задержали.

Тула, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube