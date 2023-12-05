Туляк признался в убийстве ребенка

Подозреваемый в убийстве годовалого ребенка признал свою вину, сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области. Следователи готовят документы на арест мужчины.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме», – рассказали в ведомстве.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о первоначальном комплексе следственных действий.

Напомним, тело годовалого мальчика нашли в квартире вечером 4 декабря. По версии следствия, отец ребенка зарезал сына и сбежал, но его поймала полиция.

Тула, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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