Еще 53 россиянина вышли из сектора Газа в Египет

Сотрудники МЧС и МИД РФ встретили у КПП «Рафах» еще 53 сограждан, покинувших сектор Газа. Общее число эвакуированных россиян составило 951 человека.

«Сегодня пункт пропуска «Рафах» пересекли 53 россиянина и члена их семей, из них 27 детей. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуирован 951 человек», – говорится в сообщении МЧС России.

Вышедших из Газы привезли в Каир и обеспечили водой и питанием. Эвакуированным людям оказывают всю необходимую помощь, с ними работают психологи и врачи.

Ранее девятью рейсами в Москву перевезли 880 россиян, покинувших сектор Газа, из них 380 – дети.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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