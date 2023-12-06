Еще 53 россиянина вышли из сектора Газа в Египет

Сотрудники МЧС и МИД РФ встретили у КПП «Рафах» еще 53 сограждан, покинувших сектор Газа. Общее число эвакуированных россиян составило 951 человека.
«Сегодня пункт пропуска «Рафах» пересекли 53 россиянина и члена их семей, из них 27 детей. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуирован 951 человек», – говорится в сообщении МЧС России.
Вышедших из Газы привезли в Каир и обеспечили водой и питанием. Эвакуированным людям оказывают всю необходимую помощь, с ними работают психологи и врачи.
Ранее девятью рейсами в Москву перевезли 880 россиян, покинувших сектор Газа, из них 380 – дети.
Москва, Наталья Рязанова
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