Задержан диверсант, подорвавший два поезда на БАМе

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подрыве двух грузовых поездов, перевозивших нефтепродукты, на участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Им оказался гражданин Белоруссии. Его задержали в Омской области. Задержанный признался, что работал по заданию соотечественника, который проживал в Литве и действовал под контролем спецслужб Украины.

«В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет – Тында и Тайшет – Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия», – говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ (цитата по РИА «Новости»).

По информации сцецслужбы, задержанный дал признательные показания, что по заданию литовского куратора забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на личном автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

При следовании поездов в Северомуйском тоннеле БАМ и его обводному пути взрывные устройства сработали, что привело к возгоранию цистерн с ГСМ и временной блокировке движения по транспортной магистрали, отметили в ФСБ.

В настоящее время задержанного проверяют на причастность к совершению иных терактов и диверсий на территории России по заданию украинских спецслужб.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали о подрыве двух железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле на перегоне Итыкит – Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги и последующем возгорании цистерн с топливом. Отмечалось, что оба инцидента были следствием диверсии, организованной спецслужбами Украины. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «теракт».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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