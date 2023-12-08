Двух детей в тяжелом состоянии вертолетом перевезли из Брянска в Москву

Двух раненых детей вертолетом привезли в Москву после стрельбы в брянской школе. Полет прошел без инцидентов, детьми занимаются врачи.

«Принято решение двух детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое. Пострадавших доставят в Российскую детскую клиническую больницу. Трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии», – рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

С пострадавшими и их семьями работают психологи. Прибывшие накануне из Москвы специалисты будут работать в области несколько дней.

Раненые дети «перелет перенесли удовлетворительно», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

Накануне ученица восьмого класса принесла в школу отцовское ружье и во время урока начала стрелять по ученикам. Пять человек ранены, один погиб. Нападавшая совершила суицид.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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