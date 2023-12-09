Приставы в 2023 году взыскали с коррупционеров 1,6 млрд рублей

Судебные приставы за десять месяцев 2023 года взыскали с осужденных за взятки назначенные судом кратные штрафы на 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП России. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 40%, уточнили в ведомстве.

По его данным, с января по ноябрь на исполнении в ФССП России находилось более 9,2 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных за совершение преступлений коррупционной направленности, передает ТАСС.

В ФССП отметили, что в связи со злостным уклонением от уплаты уголовных штрафов суды более серьезный вид уголовного наказания – лишение свободы – в рамках 97 исполнительных производств.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2023 года фигурантами уголовных дел о коррупции стали 174 представителя органов местного самоуправления, девять региональных депутатов и один депутат Госдумы, 47 адвокатов, 10 прокуроров и их помощников, шестеро судей. Также привлечены к ответственности за коррупционные преступления 51 член избирательных комиссий, 36 руководителей следственных подразделений и следователей правоохранительных органов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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