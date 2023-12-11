СКР возбудил дело после нападения собаки на младенца в новой Москве

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с нападением собаки на младенца в поселении Сосенское в новой Москве. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент расследуется по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ).

По данным следствия, 9 декабря немецкая овчарка напала на трехмесячного ребенка, находившегося в коляске на участке в поселении Сосенское, пока его мать отлучилась. Младенца доставили в больницу с множественными телесными повреждениями после укусов.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что на ребенка напала собака, принадлежащая его родителям. Мальчика поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у него множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с кровоизлиянием.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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