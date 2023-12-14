ПВО сбила девять украинских беспилотников в Калужской и Московской областях

Российская система ПВО сбила девять беспилотников, отправленных с украинской стороны для поражения объектов в российских регионах. Аппараты упали в Калужской и Московской областях.

По данным Минобороны РФ, дроны самолетного типа были сбиты и перехвачены ночью на пути к центральным районам России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что сбитые БПЛА упали в Наро-Фоминском городском округе, но нацелены были на столицу.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Падение обломков беспилотника в Калужской области также не причинило вреда, рассказал глава региона Владислав Шапша.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что авиация с использование беспилотников и ракетчики ВС РФ разгромили цеха сборки и ремонта дронов, предназначенных для ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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