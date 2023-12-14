В России выявили рекордное число финансовых пирамид

Число финансовых пирамид по итогам девяти месяцев 2023 года выросло на 47% по сравнению с прошлым годом и составило 2176, следует из данных Центробанка. В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров количество проектов назвали «абсолютным историческим рекордом».

За тот же период 2022 года выявили 1 481 финансовую пирамиду, а в 2021 году – 870, т.е. рост составил 250%.

Подавляющее большинство (98%) пирамид действует в интернете и составляет более половины от общего числа мошеннических схем. Остальные 2% – это нелегальные кредиторы, лжестраховщики, участники рынка ценных бумаг и операторы инвестиционных платформ. Чаще всего информация о подобных проектах распространяется через соцсети или мессенджеры.

«Такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект», – рассказали в Центробанке «Известиям».

В регуляторе отметили, что данные о гражданах, занимающихся нелегальной деятельностью, нельзя вносить в «черный список», но эту информацию передают в правоохранительные органы и банки.

Летом ЦБ РФ сообщил о росте количества финансовых пирамид, маскирующихся под онлайн-игры. В конце сентября в Госдуму внесли законопроект о запрете привлекать инвестиции от граждан для организаций, которые не поднадзорны Банку России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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