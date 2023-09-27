В России планируют усилить борьбу с финансовыми пирамидами

Сегодня в Госдуму внесен законопроект о запрете привлекать средства физлиц в качестве инвестиций организациям, которые не поднадзорны Банку России и деятельность которых не регулируется законодательством.

Как отмечают авторы документа, на сегодняшний день отсутствие статуса финансовой организации не является ограничением для привлечения денежных средств или имущества граждан, что ведет к активизации деятельности финансовых пирамид. При этом действующее законодательство не содержит условий, которые делают допустимым привлечение инвестиций физлиц и оказание услуг по их привлечению.

«Деятельность финансовых пирамид оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам и имеет негативный социально-экономический эффект. За период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более 6 тысяч обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды… Потенциальный ущерб от деятельности финансовых пирамид может составлять десятки миллиардов рублей (оценочно 35-37 млрд рублей), количество потенциальных пострадавших – более 100 тысяч человек», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»