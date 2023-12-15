СКР возбудил дело из-за длительного отключения электричества в Хакасии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту длительного отключения электроэнергии в морозный период в 1200 домов в Хакасии. После прокурорской проверки в Красноярском крае возбуждено аналогичное дело.

По данным СКР, в ноябре 2023 года жители пяти поселений в Усть-Абаканском районе Хакасии регулярно оставались без света. 8 декабря из-за перегрузки сети случилось аварийное отключение более 1200 жилых домов в поселках Новый Расцвет, Калинино, Зеленое, Тепличный. Без электричества жители также оказались лишены тепла и воды.

Следователи подозревают, что сетевая организация не позаботилась об исправности оборудования. Ведется расследование по факту халатности должностных лиц организации (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Красноярского края передала в СКР материалы проверки в отношении ПАО «Россети Сибирь»–«Красноярскэнерго». На их основе возбудили дело о предоставлении не отвечающих требованиям безопасности услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Прокуратура установила, что с 10 по 12 декабря во время критически низких температур в Емельяновском районе произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. В одном поселке Емельяново без света осталось 9,9 тыс. жителей и семь социально-значимых объектов, в том числе два детских сада. Энергетики отправили для ремонта только пятерых рабочих. Всего с начала года в районе 766 раз отключали электричество в 60 поселениях.

По данным Минэнерго РФ, более 400 тыс. жителей Дагестана, ЛДНР, Псковской и Ростовской областей остались без электричества из-за непогоды.

Абакан, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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