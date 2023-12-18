На юге России 316 поселений остаются без света

Порядка 316 населенных пунктов в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках остаются без света в связи с непогодой. По данным Минэнерго РФ, энергоснабжение недоступно почти для 256,2 тыс. человек.

«На сегодняшний день 316 населенных пунктов остаются без энергоснабжения, 18 муниципальных образований – без теплоснабжения и 24 – без водоснабжения. Также продолжается расчистка дорожного полотна от снега в Камчатском, Красноярском краях, Сахалинской области и на Военно-Грузинской автомобильной дороге», – сообщили в МЧС России.

По данным Минэнерго РФ, на утро 18 декабря без света оставались почти 255 тыс. человек. К 14:00 часам ремонтники восстановили энергоснабжение в ряде поселений, и в зоне аварийных отключений остались 705 жителей Ростовской области, 136,8 тыс. жителей ДНР и 119,4 тыс. жителей ЛНР.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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