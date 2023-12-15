Число оставшихся без света россиян вновь превысило 220 тысяч

Число оставшихся без электричества россиян вновь выросло на фоне непогоды. Порядка 228,5 тыс. человек остались без света в Ростовской и Псковской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, сообщило Минэнерго РФ.

«Минувшей ночью в ряде регионов России ухудшилась погодная обстановка, что привело к новым нарушениям электроснабжения», – пояснили в пресс-службе министерства.

На 06:00 мск без света оставались 103,3 тыс. жителей ДНР, 43,2 тыс. человек в ЛНР, 3,5 тыс. человек в Псковской области. Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков рассказал, что под аварийные отключения попал микрорайон Ростова-на-Дону и часть соседнего района.

«Ростов-на-Дону (Александровка), Аксайский район – аварийное отключение электроснабжения, под ограничением водоснабжение и теплоснабжение», – написал министр в своем телеграм-канале.

Он заверил, что рабочие подключают попавшие в зону ЧП котельные к резервным источникам питания, чтобы возобновить подачу тепла. Около 78,5 тыс. человек попали в зону аварийных отключений в регионе.

После массовых отключений в связи с непогодой в четырех регионах России получилось улучшить ситуацию, и без света оставались около 140 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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