Система ПВО перехватила 33 дрона в трех регионах России

Сегодня ночью в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях были перехвачены свыше 30 беспилотников самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ростовский губернатор Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что массовая атака дронов была пресечена в районе Морозовска и Каменска. «Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», – отметил глава региона.

Утром в Волгоградской области было уничтожено еще два БПЛА, сообщили в оборонном ведомстве. Губернатор Андрей Бочаров также заявил, что в результате атаки дронов жертв и разрушений нет.

Ранее киевский режим организовал массовую атаку на Крым. В пятницу ночью за три часа были уничтожены 32 украинских беспилотника над территорией полуострова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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