В Острогожске на лестнице в подвал нашли младенца

Жители Осторожска в Воронежской области нашли новорожденную девочку в подъезде жилого дома. Следственный комитет и полиция ищут мать младенца.

Девочку нашли утром 16 декабря на лестнице в подвал. В СКР отметили, что ребенок был одет по возрасту и по погоде, аккуратно завернут в пеленку и плед. Девочку передали в больницу под надзор врачей. Следователи и полиция занялись розыском матери младенца или тем, кто оставил девочку в подъезде.

«Отрабатываются жилые дома данного микрорайона, изучаются записи с камер видеонаблюдения, организована работа с семьями «социального риска», состоящими на профилактическом учете, проверяются женщины, состоящие на учете по беременности в женской консультации», – перечислили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Правоохранители попросили местных жителей помочь в поисках и сообщить в ближайшее отделение МВД любую известную информацию.

В городе Пикалево Ленинградской области прохожие нашли лежащего в пакете новорожденного младенца в кустах. Ребенок выжил, его отвезли в больницу.

Острогожск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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