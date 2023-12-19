Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Калужской областью

Киевский режим продолжил атаки на объекты на территории РФ. Система ПВО сбила очередной запущенный с украинской стороны беспилотник над Калужской областью.

Минобороны РФ зафиксировало атаку около 11:10 мск. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Калужской области.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что обломки дрона упали в Козельском районе.

«Средствами ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее утром российские военные сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Все три дрона ВСУ сбиты над Брянским районом, атаки не причинили вреда жителям или строениям на земле.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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