Полиция предупредила о нацеленной на детей схеме мошенничества

Полиция выявила схему мошенничества, построенную на обмане детей и подростков. Злоумышленники от имени блогеров выманивают у школьников данные о банковских картах родителей, рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мошенники делают нацеленные на школьников рассылки в мессенджерах от имени блогеров или администраторов телеграм-каналов. Ребенку сообщают о мнимой победе в розыгрыше, а для получения приза просят заполнить форму по ссылке. Мошенники используют как предлог реальные конкурсы в популярных блогах.

После заполнения формы детей просят сообщить код из СМС в родительском телефоне. Если мошенники получают все данные, злоумышленники списывают деньги с банковской карты.

В полиции призвали родителей побеседовать с детьми о возможном обмане и научить их не переходить по незнакомым ссылкам.

Телефонные мошенники используют схему с подменой личности для обмана крупных чиновников и предпринимателей. Во всех регионах России выявили случаи обмана, когда мошенники связываются с будущими жертвами через фейковые аккаунты топ-менеджеров Центробанка.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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