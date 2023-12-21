ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Киевский режим пытался атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотника. Средства ПВО сбили аппарат над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что дрон сбили над Суражским районом.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

19 декабря система ПВО сбила три украинских дрона, нацеленных на объекты в Брянской области. Аппараты были уничтожены и не причинили вреда.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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