Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре

Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в красной икре восьми марок и лишние бактерии в икре шести марок. Еще несколько производителей уличили в недосоле, но ни одного в недовесе, говорится на портале системы качества.

Роскачество исследовало красную икру 24 торговых марок, и большинство прошло проверку. Специалисты проверили деликатес по 37 показателям. В некоторой продукции оказалось меньше белка или жиров, чем указано на баночках.

Специалисты выявили кишечную палочку в продукции марок «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С», «Московский рыбокомбинат». Превышение по количеству микроорганизмов зафиксировано в икре торговых марок «Корсаков», «Лента», «Красное золото», «Форвард-С», «Авача», развесной икре с Даниловского рынка.

«Недовес не обнаружен. В икре нет запрещенных консервантов и не заявленных в маркировке красителей. Три товара соответствуют и обязательным, и опережающим требованиям Роскачества: «Очень», «Русское море», «Тунайча», – говорится в сообщении.

Ранее специалисты Роспотребнадзора раскрыли секреты правильного выбора продуктов для новогоднего стола, в том числе красной икры. Прежде всего, россиянам посоветовали не покупать продукты с рук и изучать состав и упаковку.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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