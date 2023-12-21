Мужчина ранен при обстреле брянского села

ВСУ обстреляли Погарский район Брянской области. В результате ранен местный житель, рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Сопычи. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Также под обстрел попала территория местного предприятия, одно здание было повреждено. Богомаз заверил, что экстренные и оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее днем средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушений не было.
Брянск, Наталья Рязанова
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