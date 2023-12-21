Число пострадавших мирных жителей под Брянском выросло до двух

Число раненых мирных жителей во время обстрела Брянской области с украинской стороны увеличилось до двух человек. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что под огонь противника попало село Чаусы Погарского района.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате обстрела села Сопычи в Погарском районе пострадал местный житель.

«По уточненным данным, ВСУ обстреляли село Чаусы. Пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Огонь ВСУ также пришелся на территорию сельхозпредприятия, в результате чего ранены животные и поврежден автомобиль. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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