СКР расследует ранения мирных граждан при обстрелах ВСУ

Следственный комитет начал расследование по факту убийства и ранения мирных граждан в результате обстрелов регионов РФ с украинской стороны. Один человек погиб, восемь пострадали, рассказали в пресс-службе СКР.

«В результате обстрела Куйбышевского и Петровского районов Донецка погиб мужчина, ранения получили трое мирных граждан. При обстреле Токмака Запорожской области пострадали два мирных жителя», – перечислили в ведомстве.

Следователи подтвердили, что в Брянской области ранены три человека после обстрелов сел Чаусы и Сопычи в Погарском районе. Также в результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура, а на сельхозпредприятии погибли и ранены животные.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – заверили в СКР.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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