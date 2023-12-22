СКР расследует ранения мирных граждан при обстрелах ВСУ

Следственный комитет начал расследование по факту убийства и ранения мирных граждан в результате обстрелов регионов РФ с украинской стороны. Один человек погиб, восемь пострадали, рассказали в пресс-службе СКР.
«В результате обстрела Куйбышевского и Петровского районов Донецка погиб мужчина, ранения получили трое мирных граждан. При обстреле Токмака Запорожской области пострадали два мирных жителя», – перечислили в ведомстве.
Следователи подтвердили, что в Брянской области ранены три человека после обстрелов сел Чаусы и Сопычи в Погарском районе. Также в результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура, а на сельхозпредприятии погибли и ранены животные.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – заверили в СКР.
Москва, Наталья Рязанова
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