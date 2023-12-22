ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Брянской областью

Киевский режим пытался атаковать российские регионы с помощью беспилотников, но не преуспел. Средства ПВО сбили аппараты над Брянской областью.

По данным Минобороны РФ, ВСУ предприняли две атаки: в 10:00 и 11:45 часов. В это время БПЛА самолетного типа были замечены в воздушном пространстве РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинские БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», – говорится в сообщении МО РФ.

Губернатор Бярнской области Александр Богомаз заверил, что атака не имела последствий на земле. «Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в телеграм-канале.

По данным телеграм-канале Shot, в ночь на 22 декабря киевский режим пытался атаковать логистический центр в Брянской области. Беспилотник с 22 кг взрывчатки нацелился на резервуары с топливом, но был сбит ПВО.

Следственный комитет начал расследование по факту ранения трех человек в результате обстрелов брянских сел Чаусы и Сопычи в Погарском районе.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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