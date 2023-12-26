Мультипликатор, автор «Масяни» Олег Куваев* объявлен в розыск по уголовной статье.

Карточка с Куваевым* появилась в базе розыска МВД России. Статья, по которой его разыскивают, не уточняется.

Ранее, в октябре Следственный комитет возбудил в отношении мультипликатора уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). По данным телеграм-канала Mash, поводом послужил один из новых эпизодов «Масяни», в котором был призыв к российским солдатам сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

В пятницу, 22 декабря, Куваев* был признан иноагентом. Минюст РФ заявил, что он «выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины», и «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации».

* Признан в России иноагентом

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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