Два брянских села остались без света из-за обстрела ВСУ

Украинские боевики обстреляли Стародубский округ в Брянской области. Пострадавших нет, но два села остались без электричества, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы обстреляли село Курковичи. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, две хозяйственные постройки полностью уничтожены, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Богомаз заверил, что на местах происшествия работают экстренные службы, а аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения пострадавших сел.

В результате обстрела села Зерново Суземского района с украинской стороны был ранен местный житель.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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