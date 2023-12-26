Два брянских села остались без света из-за обстрела ВСУ

Украинские боевики обстреляли Стародубский округ в Брянской области. Пострадавших нет, но два села остались без электричества, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Курковичи. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, две хозяйственные постройки полностью уничтожены, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Богомаз заверил, что на местах происшествия работают экстренные службы, а аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения пострадавших сел.
В результате обстрела села Зерново Суземского района с украинской стороны был ранен местный житель.
Брянск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»