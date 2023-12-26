В Волгограде школьница разбилась на карте без тормозов

Школьница получила травмы в результате поездки на неисправном карте без тормозов в торговом центре Волгограда. Следственный комитет возбудил уголовное дело, рассказали в управлении СКР по Волгоградской области.

На трассе для картинга в ТЦ «Семь звезд» столкнулись два карта. В результате 14-летняя девочка получила травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью. Во время проверки следователи выяснили, что школьница седела в микроавтомобиле без средств индивидуальной защиты, а перед стартом ей не разъяснили технику безопасности.

«Микроавтомобиль, на котором передвигалась потерпевшая, не был оборудован педалью тормоза и находился в технически неисправном состоянии, что создало угрозу жизни и здоровья несовершеннолетней», – пояснили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Следователи намерены дать оценку действиям организатора аттракциона и инструктора.

В Екатеринбурге девочка застряла головой в проеме горки и провисела вниз головой без помощи около 10 минут. В результате инцидента ребенок умер.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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