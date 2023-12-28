В Воронежской области совершено покушение на владельца птицефабрики

На владельца одной из крупнейших в России птицефабрик Геннадия Ширяева совершено покушение. Неизвестные сделали несколько выстрелов по автомобилю бизнесмена.

Как сообщает телеграм-канал «Mash», мужчина выезжал с птицефабрики «Третьяковская» накануне вечером. Неизвестные сделали несколько выстрелов по автомобилю, Ширяев не пострадал. В городе оперативно был введен план «Перехват.

У следствия есть несколько версий произошедшего. Речь может идти как о заказном убийстве, так и о действиях граждан, недовольных ростом цен на яйца.

Ранее Воронежское УФАС России возбудило дело в отношении компаний по признакам картельных соглашений. Антимонопольщики выявили единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба» и сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом «Птицефабрика Третьяковская».

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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