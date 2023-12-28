Украинский дрон атаковал белгородское село: ранен мирный житель

Украинские войска атаковали с помощью беспилотника село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Есть один пострадавший – осколочные ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и ног. Сейчас его везут во вторую городскую больницу города Белгорода, уточнил Гладков, отметив, что пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь.

«Также в результате взрыва поврежден частный жилой дом – выбиты окна и посечены фасад и забор, а также повреждена хозпостройка», – добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ сегодня обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, однако в Дроновке повреждены линии газо- и электроснабжения. В Новой Таволжанке от обстрела пострадал частный жилой дом.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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