ВСУ обстреляли белгородское село

Украинские боевики обстреляли Краснояружский район в Белгородской области. Раненых нет, но повреждены строения, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое. Пострадавших нет. Есть повреждения: в одном частном домовладении осколками снаряда посечены забор и хозпостройка», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Сотрудники экстренных служб и местной администрации проводят подомовой обход, чтобы уточнить сведения о повреждениях.

Накануне мирный житель села Мокрая Орловка был ранен во время атаки украинского беспилотника. Дрон сбросил бомбу рядом с местным жителем, и мужчина получил осколочные ранения головы, живота и ног.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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